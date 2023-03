Resident Evil 4: trailer di lancio, specifiche PS5 e terza puntata dell’anime

Dopo tanta attesa, ecco finalmente Resident Evil 4 tornare sul mercato con una nuova, spettacolare versione remake per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam). Capcom accompagna il lancio, naturalmente, con un launch trailer specifico, che vi proponiamo sia in inglese che nella versione giapponese (Bio Hazard RE:4). Scopriamo, inoltre, che la modalità aggiuntiva “Mercenari” sarà disponibile (gratuitamente) a partire dal 7 aprile. Abbiamo poi anche la terza puntata del buffissimo anime “Resident Evil Masterpiece Theater” che vede protagonisti Leon e Ashley intenti a scappare in un contesto tanto “puccioso” quanto letale.

Sony ha inoltre intervistato Yasuhiro Ampo (Director) e Hiroshi Tamura (Sound Director) di Capcom, per chiedergli qualcosa di specifico riguardo alla versione PS5 del gioco.

Il potenziamento della velocità di lettura dei dati fa sì che il gioco riesca a gestire volumi maggiori di asset, generando allo stesso tempo una grafica più ricca e riducendo i tempi di caricamento. L’aspetto immersivo dell’horror è uno degli elementi chiave della serie di Resident Evil; dunque, il fatto che i giocatori non vengano interrotti durante le sequenze di gioco e durante le transizioni delle scene è un vantaggio enorme. Volevamo poi che i giocatori provassero le stesse sensazioni che Leon vive. Per esempio, il controller DualSense vibrerà in modo complesso ed emetterà dei suoni quando Leon ricarica una pistola, e la resistenza del grilletto adattivo cambia a seconda del peso della pistola.

afferma Ampo.

L’audio 3D è stato fondamentale nella creazione del sonoro per RE4. Nei momenti di tensione silenziosa, abbiamo stratificato dinamicamente i suoni in 3D, per esempio lo scricchiolio irregolare del cedimento delle case in legno. (…) Il nostro obiettivo era quello di creare un’esperienza immersiva amplificando la suspense e costruendo un paesaggio sonoro tridimensionale. Inoltre, tutta la musica del videogioco è stata prodotta e mixata in 7.1.4.

aggiunge Tamura.

Oltre alla Standard Edition, Resident Evil 4 viene lanciato in versione “Deluxe Edition” digitale. La Deluxe Edition offre contenuti di gioco aggiuntivi, tra cui costumi, armi, una mappa del tesoro e altro ancora. Coloro che preordineranno la Standard Edition riceveranno alcune ricompense in-game, tra cui “Valigetta dorata” e “Ciondolo: “Munizioni pistola”, mentre i preordini della Deluxe Edition includono anche “Valigetta classica” e “Ciondolo: “Pianta verde”. Questi oggetti di personalizzazione offrono abilità di gioco specifiche se equipaggiati.

