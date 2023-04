Resident Evil 4 Remake: Mercenari includerà meno contenuti rispetto all’originale

Domani, 7 aprile 2023, sarà disponibile finalmente disponibile il DLC gratuito di Resident Evil 4 che introdurrà la modalità Mercenari. A quanto pare, però, la modalità includerà meno contenuti rispetto all’originale. Stando a quanto riferito, da alcuni giocatori asiatici che hanno già avuto accesso al contenuto, la modalità Mercenari del remake non include una mappa e due personaggi giocabili. Mancano infatti all’appello lo stage Marina e i personaggi Ada Wong e Albert Wesker.

Ne consegue dunque che al lancio di Mercenari i personaggi giocabili saranno Leon, Luis, Krauser e Hunk, mentre le mappe saranno solo tre: Villaggio, Castello e l’accampamento militare dell’Isola. Secondo quanto riportato da Dusk Golem, però, noto leaker da sempre vicino al mondo delle produzioni horror ed in particolare a Capcom, questi contenuti mancanti dovrebbero arrivare con un secondo aggiornamento gratuito che porterà con sé anche altre novità.

(2/2) Each character has a Mercs theme like the original.

There is an update for Mercenaries plotted for closer to Separate Ways DLC release, which adds four more characters (Leon Mafia, Ada, Ada OG RE4 Dress, & Wesker), an additional stage & a new "Extreme" mode. For later! pic.twitter.com/KIArBWEIRw

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 6, 2023