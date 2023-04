Resident Evil 4: la modalità Mercenari è ora disponibile per il download gratuito

La modalità Mercenari arriva oggi su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. Ecco tutti i dettagli e i link per il download.

07—Apr—2023 / 10:16 AM

La modalità Mercenari di Resident Evil 4 è ora disponibile per il download gratuito su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Si tratta di una modalità già presente nel gioco originale che ritorna anche in questo nuovo rifacimento sotto forma di DLC gratuito. Di seguito i link per procedere al download:

Resident Evil 4 – The Mercenaries, download per PC

Resident Evil 4 – The Mercenaries, download per Xbox

Resident Evil 4 – The Mercenaries, download per PlayStation

Per chi non lo sapesse, la modalità Mercenari di Resident Evil 4 ci permette di affrontare un’ondata di boss e nemici con l’obiettivo di ottenere il miglior punteggio possibile e scegliendo anche tra diversi personaggi giocabili. Sappiamo già però che rispetto all’originale, la modalità presente nel remake includerà meno contenuti: mancano, infatti, all’appello Ada Wong e Albert Wesker tra i personaggi giocabili e lo Stage Marina tra le mappe.

Stando ad alcune indiscrezioni, questi contenuti tagliati arriveranno nel prossimo futuro con altrettante novità ed aggiunte. Si parla, infatti, già dell’arrivo della modalità Separate Ways, la mini-campagna con protagonista Ada Wong, che dovrebbe giungere sotto forma di DLC a pagamento. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Resident Evil 4 ha ottenuto un successo incredibile, arrivando a superare i 4 milioni di copie vendute in sole due settimane dall’uscita. Un risultato incredibile che conferma l’ottimo lavoro svolto da Capcom nel riuscire a confezionare un remake estremamente curato e quasi perfetto.

