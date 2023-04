Gamescom Opening Night Live 2023: data dell’evento annunciata ufficialmente

Con un post su Twitter, Geoff Kighley ha annunciato ufficialmente la data dell’Opening Night Live della Gamescom 2023, il tradizionale evento di apertura della fiera di Colonia. Lo show si terrà martedì 22 agosto 2023 e come sempre porterà con sé una buona dose di intrattenimento, annunci, trailer e probabilmente tante altre sorprese.

L’Opening Night Live torna dal vivo martedì 22 agosto da Koelnmesse in Germania”, recita il tweet di Keighley. “Sono entusiasta di tornare a Colonia con i fan e l’industria, trasmettendo in streaming le notizie sui videogiochi direttamente a voi.”

Get ready!@gamescom: Opening Night Live returns live on Tuesday, August 22 from Koelnmesse in Germany.

Excited to be back in Cologne with the fans and industry, streaming video game news directly to you. pic.twitter.com/5FGuK5pW2F

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 6, 2023