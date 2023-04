AIR – La storia del grande salto sui campi della Lega Basket Serie A

In occasione dell’uscita in sala di AIR – La storia del grande salto, Lega Basket Serie A, Infront e Warner Bros. Discovery insieme per un’esclusiva collaborazione.

Lega Basket Serie A, Infront e Warner Bros. Discovery uniscono le loro forze per un’esclusiva collaborazione volta a celebrare l’uscita nelle sale il 6 aprile di ‘AIR – La storia del grande salto’, la nuova pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck che racconta la storia della nascita dell’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike.

I campioni della Lega Basket Serie A e il grande cinema si incontrano dunque in occasione della 24° e 25° giornata di campionato: le immagini e le grafiche del film saranno infatti protagoniste di una video domination che illuminerà tutti gli schermi e ledwall presenti all’interno dei palazzetti. ‘Air – La storia del grande salto’ sarà inoltre matchday presenter della 24° giornata, in questa occasione il calendario ufficiale, i risultati dei singoli match oltre alla classifica di giornata saranno totalmente personalizzati in tema con il film.

A supporto di questa partnership anche alcune star della Lega Basket Serie A come Justin Reyes, Tomas Woldetensae, Jaron Johnson, Tariq Owens, Markel Brown, numerosi influencer e content creator così come la community social Overtime Storie a Spicchi che saranno protagonisti di diverse attività e contenuti esclusivi che accompagneranno nei prossimi giorni l’attesa uscita cinematografica del film.

Il campionato LBA inoltre è protagonista sui canali di Warner Bros. Discovery con due match per ogni giornata di regular season su EUROSPORT, più una partita domenicale in chiaro su DMAX e il big-match del mese su NOVE, e il focus da bordocampo di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta.

I tre match sono disponibili anche in streaming, su Discovery+ ed Eurosport App fino alle finali che assegneranno lo scudetto a giugno 2023. Inoltre, ogni venerdì sera, Basket Zone, il magazine settimanale prodotto da Warner Bros. Discovery Italia in onda su DMAX, presenta i temi della giornata di campionato in compagnia degli ospiti in studio di Andrea Meneghin e Giulia Cicchinè.

