Quasi a modo: trailer, foto e poster del film in arrivo su Disney+ il 20 aprile

Debutterà il 20 aprile, in esclusiva su Disney+ in Italia, Quasi a modo, la nuova commedia Searchlight ispirata al Gobbo di Notre Dame.

Dal team realizzatore dei cult Super Troopers 1 e 2 e Festa della birra, Quasi a modo è la storia di uno sfortunato gobbo in cerca dell’amore, che si ritrova però nel mezzo di una faida tra il Papa e il Re di Francia, dove ognuno ordina al gobbo di uccidere l’altro: il film Searchlight arriverà in Italia in esclusiva su Disney+, il 20 aprile: ecco il trailer italiano, il poster e le foto ufficiali.

Searchlight Pictures presenta Quasi a modo, un film di Broken Lizard diretto da Kevin Heffernan. Lo stesso Heffernan, Steve Lemme, Jay Chandrasekhar, Paul Soter ed Erik Stolhanske hanno scritto la sceneggiatura, oltre a essere produttori esecutivi e protagonisti della pellicola. Richard Perello ha prodotto il film, interpretato anche da Adrianne Palicki. Il direttore della fotografia è Joe Collins, la scenografa è Bianca Ferro, la costumista è Kelly Kwon, la responsabile del reparto parrucco è Lorna Reid, la responsabile del reparto trucco è Amy Sparks, il line producer è Matt Medlin e la direttrice del casting è Wendy O’Brien. Quasi a modo è supervisionato da Richard Ruiz, Searchlight Pictures’ VP of Production e dal Creative Executive Apolline Berty.

