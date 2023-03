Dungeons & Dragons, tutte le novità, da Magic a Neverwinter

Milioni di persone nel mondo hanno goduto l’esperienza di una bella sessione di gioco a Dungeons & Dragons negli ultimi cinquant’anni, e il gioco si è anche adattato all’essere giocato in remoto, come sperimentato da tanti in tempi di pandemia e contatto remoto con gli amici. Al contempo, D&D sta trovando nuovi spazi di gioco comunitario sia tramite altri generi di giochi da tavolo che tramite i videogiochi, oltre al collezionismo, che sta vivendo un nuovo periodo d’oro. Ecco le novità appena annunciate in proposito.

Magic: the Gathering ha da tempo sdoganato le collaborazioni, anche estreme (ricordiamo i set dedicati ad Hatsune Miku o a ai kaiju della Toei): è recentissimo l’annuncio dell’Unico (sul serio!) Anello tolkeniano, ma è da oggi preordinabile su Secret Lair un set di carte con i protagonisti di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri: “Edgin, Larcenous Lutenist”; “Forge, Neverwinter Charlatan”; “Holga, Relentless Rager”; “Doric, Nature’s Warden” (e la sua carta gemella “Doric, Owlbear Avenger”); “Simon, Wild Magic Sorcerer” e “Xenk, Paladin Unbroken”, tutte con le likeness degli attori del film, abilità straordinarie e combinazioni di poteri e colori singolari.

R.A. Salvatore, instancabilmente, continua a lavorare sui suoi personaggi: e il celebre Drizzt Do’Urden, protagonista di quasi quaranta libri, torna ora alla ribalta in Menzoberranzan, venticinquesima espansione per il GDR online massimo Neverwinter. Gearbox Publishing e Cryptic Studios stanno difatti lavorando alacremente con il noto autore per questo nuovo DLC ora disponibile (da non confondere con l’espansione omonima per Forgotten Realms: The Archives – Collection Three uscita lo scorso anno) in cui i giocatori potranno esplorare questa pericolosa città per la prima volta.

Scrivere per un videogioco è molto diverso dallo scrivere per un romanzo. Andrete comunque in giro a vedere il mondo attraverso gli occhi di Drizzt. Ma quando scrivi per un videogioco, il personaggio al centro, il più importante per il giocatore è il protagonista. In Neverwinter, il lavoro che lo studio sta realizzando mi stupisce e il fatto che stanno facendo tesoro del mio contributo mi fa davvero piacere.

afferma Salvatore. Il DLC è disponibile per PC, Xbox e PlayStation.

Hasbro, lato collezionismo e gadget, annuncia poi numerose novità, tra cui le figure da sei pollici dei protagonisti del nuovo film e della serie animata classica (che fanno capolino anche nella pellicola). Tra i prodotti più attesi, Hasbro Fan presenta poi una linea da collezione davvero imperdibile: i Dicelings, dadi D20 convertibili capaci di trasformarsi in alcuni dei mostri e delle creature più noti del mondo di D&D. Dal Drago Rosso al Drago Nero, passando per l’Orsogufo e il Beholder, dei veri must have nell’equipaggiamento di un Dungeon Master degno di tale nome.

Non mancheranno inoltre le action figure tratte dal film: alte 15 cm, sono snodabili e posabili grazie ai numerosi punti di articolazione ed includono un esclusivo accessorio direttamente dal film. Da Edgin a Holga, passando per il misterioso Forge, ci sono proprio tutti e sono davvero perfetti sia per i fan del film, sia per gli appassionati di lunga data del gioco di ruolo. Un’altra chicca imperdibile è la replica del leggendario Cubo Gelatinoso: alto 20 cm, è compatibile con le action figure del film – che possono essere intrappolate al suo interno, grazie allo stand invisibile, esattamente come nel GDR e nella pellicola – vanta ben 14 accessori per decorare ulteriormente la replica di questo mostro!

Funko, infine, presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti dei film… sono perfetti per avere a fianco a sé in tutte le sessioni un fedele (quanto buffo) compagno!

