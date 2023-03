Magic X Lord of the Rings: altro che Black Lotus, questa carta sarà a tiratura unica

Questa estate Wizards of The Coast rilascerà quella che probabilmente è la sua espansione più ambiziosa di sempre. Per la prima volta, il mondo di Magic The Gathering, cioè il più celebre e giocato gioco di carte collezionabili al mondo, si incrocerà con quello del Signore degli Anelli, la saga fantasy cult ideata da J.R.R. Tolkien.

A scanso di equivoci, il crossover è ispirato ai libri – con qualche libertà per far felice gli amanti della diversity (e far incazzare tutti gli altri) – non ai film di Peter Jackson o alla serie di Amazon. Dunque le illustrazioni saranno liberamente ispirate alle descrizioni uscite dalla penna di Toklien, e non riprenderanno le fattezze di Viggo Mortensen, Orlando Bloom e via dicendo. Ma tranquilli: nessun effetto straniante, le cose che contano sono proprio come ve le aspettavate. Ad esempio, il Balrog che fa da mascotte a questa espansione è proprio come ve lo ricordavate.

Ovviamente ci sarà anche una carta dedicata all’unico anello. Quello trovato da Bilbo e dato in pasto alle fauci del Monte Fato da Frodo Gollum. Quello per trovarli, ghermirli e incatenarli tutti. Eccetera.

Questa carta riceverà diverse edizioni variant, con tiratura più o meno preziose. Ma tra tutte le edizioni, ce ne sarà una speciale. Anzi specialissima.

Questa carta di Magic sarà a tiratura unica (e varrà una fortuna)

Durante la prima presentazione in anteprima dell’espansione imminente Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, Wizards Of The Coast ha rivelato una versione speciale a tiratura limitata dell’Unico Anello. Sebbene le varianti di carte non siano una novità per Magic, questa carta verrà stampata in una sola copia.

La speciale variante “1 su 1” dell’Unico Anello è una carta tradizionale in foil che mostra l’iconico manufatto, con un indicatore “001/001” appena sopra la casella di testo e tutti i testi scritti che replicano ciò che è inciso sull’anello.

Sarà possibile trovare questa variante dell’Unico Anello esclusivamente nei pacchetti Collectors Booster destinati ai mercati anglofoni. Dunque, non sarà stampata anche in italiano o in qualsiasi altra lingua e per avere una chance di trovarla bisognerà obbligatoriamente importare una o più bustine dell’edizione americana.

La probabilità che un Collector Booster includa la carta dell’Unico Anello (Serializzata 1 su 1) è inferiore allo 0,00003%.