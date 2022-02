Hatsune Miku canta una canzone per Magic: The Gathering

Hatsune Miku, l’idol virtuale più celebre di sempre, ha rilasciato un nuovo singolo, con tanto di video musicale, dal titolo Connected: la canzone, creata da Mwk, vede la popstar avventurarsi nella regione di Kamigawa in occasione dell’uscita della nuova espansione Dinastia Neon per Magic: The Gathering, in uscita il 18 febbraio.

Miku sings "Connect" by Mwk for the upcoming release of "Kamigawa: Neon Dynasty", a card expansion set from popular TCG "Magic: The Gathering." Although Miku is not actually featured in the game, she seems at home in the futuristic world of "Kamigawa"! https://t.co/PjWVGCl4Qf pic.twitter.com/7nCqos5NWP — Hatsune Miku (@cfm_miku_en) February 3, 2022

Futuristic worlds collide with #HatsuneMiku x #MTGNeon! We're celebrating the upcoming 2/18 global release of Kamigawa: Neon Dynasty with a special @cfm_miku_en song collab. Listen to Connected by Mwk, featuring THE Hatsune Miku, here: https://t.co/4yreydvBV1 🎵 pic.twitter.com/wQRYs5rec2 — MTG Arena (@MTG_Arena) February 3, 2022

Il nuovo set del gioco di carte collezionabili che ha letteralmente creato il genere è ambientato a Kamigawa, un mondo futuristico che è però ispirato al Giappone tradizionale. Un misto tra antico e moderno che per Miku non è inusuale, nei suoi video musicali.

Non sono previste carte con l’effige di Miku: si tratta di una collaborazione esclusivamente promozionale e non di un set di carte a tema “esterno” come successo in precedenza con The Walking Dead o Godzilla.

