Phandelver e l'Abisso: l'Obelisco Infranto è ora disponibile: salvate la città di Phandalin da una nuova minaccia in questa originale avventura per Dungeons & Dragons.

Phandelver e l’Abisso: l’Obelisco Infranto riporta sia i giocatori esperti di Dungeons & Dragons sia i novizi in un luogo familiare e amato dai fan, apparso per la prima volta nella famosa avventura iniziale “La miniera perduta di Phandelver”. Tuttavia, c’è un nuovo complotto malvagio da scoprire e naturalmente… nuovi cattivi da sconfiggere. Così come nella storia del videogioco di successo Baldur’s Gate 3, la minaccia principale di questa campagna è rappresentata dagli abomini dal volto tentacolare: i mind flayer. Questi Illithid, che sono le menti malvage che si celano dietro alle malefatte dei goblin nel villaggio di Phandalin, sono in combutta con una divinità finora sconosciuta agli appassionati di D&D, che si aggira nel Reame Remoto.

Per saperne di più su questa nuova rivisitazione di una storia classica, la Senior Designer Amanda Hamon ci propone una playlist di video (in inglese), tra cui:

Una panoramica sui tipi di mostri e di oggetti magici che i giocatori incontreranno in questa avventura.

Un approfondimento sui mind flayer e sulle nuove minacce.

Mostri classici di D&D che sono stati modificati.

Phandelver e l’Abisso: l’Obelisco Infranto è ora disponibile online e presso i rivenditori locali.

Trovate questi e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.