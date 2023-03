Villainous, gioco base ed espansioni in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023

Iniziano oggi le Offerte Amazon di Primavera, ovvero due giorni di spettacolari offerte, disponibili dalle 18:00 di oggi, lunedì 27 marzo, fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo su www.amazon.it/springsale, con la possibilità di risparmiare fino al 40% su un’ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli. Tra le selezioni che vi presentiamo per l’occasione ne abbiamo riservata una specifica per uno dei più accattivanti giochi da tavolo strategici degli ultimi anni: Villainous, titolo che vede protagonisti i giocatori nei panni dei più affascinanti “Cattivi” dei Classici Disney.

Disney Villainous

Con Disney Villainous i giocatori potranno interpretare il ruolo di un Cattivo Disney, esplorando le Abilità uniche del proprio personaggio scoprendo come raggiungere il proprio Obiettivo personale, legato alla storia del proprio Cattivo. Ogni Guida al Cattivo fornirà suggerimenti e strategie per raggiungere la vittoria. Una volta scoperto il modo migliore per giocare interpretando un determinato Cattivo, si può provare a risolverne un altro: ci sono sei Cattivi (Regina di Cuori, Capitan Uncino, il Principe Giovanni, Ursula, Malefica e Jafar), e ognuno raggiunge la vittoria in modo diverso!

Wicked To The Core

Nella prima espansione (giocabile da sola o in abbinamento al gioco base), dal titolo Wicked To The Core, troverete ad attendervi Ade, La Regina Cattiva e Dr.Facilier. Ogni Cattivo ha una pedina che riprende le sue sembianze ed un regno in cui agire e giocare. Raggiungete i vostri malefici obiettivi conquistando danari e sfidando la sorte: le Carte del Destino permetteranno di contrastare gli avversari e rovinare gli obiettivi degli altri personaggi Disney.

Villainous Evil comes prepared

Villainous Evil comes prepared vede protagonisti tre famosi Cattivi Disney: Scar, Yzma e Rattigan; ognuno con un malvagio obiettivo da raggiungere e diversi Eroi da distruggere: Mufasa, Kronk, Basil e tanti altri.

L’ottima qualità dei materiali, l’accuratezza nelle illustrazioni delle carte e plance di gioco e il design accattivante delle pedine lo rendono un regalo ottimo per gli appassionati Disney che vogliono rivivere le scene dei grandi classici.

Le istruzioni di gioco sono scritte accuratamente, con dinamiche di gioco che risultano divertenti e sfidanti. Ogni cattivo ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente e portare a termine l’obiettivo del proprio villain.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.