Punchline, il black humour è il sale della vita

L’umorismo è il sale della vita: una delle poche cose in grado di risollevare giornate uggiose di ogni genere. Da qualche anno poi, soprattutto il black humour ha preso questo ruolo importante nelle vite delle persone. Ne è la riprova l’esplosione degli stand-up comedian, che spesso fanno uso di questa irriverenza fuori dagli schemi per colpire gli spettatori. A tutto questo c’è anche d’aggiungere il grande successo di YeahMad, canale YouTube che mostra sfide di Daddy Jokes, quelle che noi chiamiamo freddure, senza esclusione di colpi.

Tutte le battute, siano essere più irriverenti o semplici e classiche, necessitano però di una cosa: la punchline, la frase finale, quella ad effetto che chiude il tutto e strappa, spesso, risate fragorose. Si chiama così anche il gioco che Asmodee ha pubblicato nella sua nuova edizione, che vi garantirà con un sistema semplice, serate piene di sorrisi.

Come funziona Punchline?

Nella confezione di Punchline, al prezzo di 24,98€, troveremo 400 carte e delle istruzioni: questo è il necessario per giocare a questo gioco, che non ha limite di numero massimo di giocatori ma che pone rigorosamente il limite dell’età dai 18 in su. La confezione in questione conterrà quindi 300 carte risposta e 100 carte domanda. Quest’ultime, di colorazione scura, conterranno delle frasi da completare, e serviranno proprio le prime per poter rispondere.

Il gioco partirà con un giocatore che avrà il ruolo di giudice: starà a lui pescare una carta domanda e leggerla ad alta voce. Successivamente, gli altri giocatori metteranno la carta risposta che più credono giusta, seguendo il proprio humour, quello del giudice o la combinazione che sembra più esilarante. Una volta che tutti avranno scelto la propria carta risposta, rigorosamente a faccia in giù, il giudice le leggerà tutte e sceglierà quella più divertente, assegnando quindi un punto al giocatore che l’ha giocata e dandogli il ruolo di giudice.

Poche regole, tante combinazioni

La potenzialità di Punchline, che si ispira e a sua volta ha ispirato molti giochi simili, risiede su tre pilastri: il primo riguarda la sua voglia di essere fuori dagli schemi. A tutti gli effetti, il gioco è pensato per adulti, e questo rende domande e risposte legate ad argomenti più disparati. Il secondo è la sua versatilità: inventare nuove regole, aggiungere varianti o alterare il gioco stesso risulterà talmente semplice che sarà davvero difficile annoiarsi. La terza, invece, riguarda le combinazioni: sebbene alcune risposte siano note e scontate, sceglierle in modo giusto a seconda della domanda sarà una bella sfida, soprattutto considerato che la “vaghezza” delle carte permetterà combinazioni inaspettate.

Punchline è un titolo davvero facile da posizionare: il suo costo esiguo e la sua rigiocabilità lo rendono un must da dover portare dentro ogni borsa di Giochi da Tavolo. Questo perché Punchline è adatto sia ai giocatori casual, che magari puntano a qualcosa di leggero per allietare qualche serata dentro ad un pub, sia ai giocatori hardcore che invece si lanciano su titoli di ogni genere, ma che quasi sempre necessitano di quel gioco veloce da incastrare in mezzo.