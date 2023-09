Dixit Edizione Disney finalmente disponibile, anche in Italia

Libellud e Asmodee annunciano l’uscita mondiale di Dixit Edizione Disney. Ispirato ai mondi Disney e Pixar e progettato da Jean-Louis Roubira: il lancio del gioco coincide con il centenario di Disney. Parte dell’universo Dixit, Dixit Edizione Disney è un gioco unico e a sé stante, con 84 carte esclusive, illustrate dall’artista Natalie Dombois. La progettazione del gioco è stata un processo durato tre anni e che ha incluso oltre 500 proposte di temi, a testimonianza della dedizione, creatività e immaginazione del team Libellud. Questa tanto attesa edizione è compatibile con il resto della linea Dixit, ed è ora disponibile per i giocatori di tutto il mondo.

Abbiamo avuto diversi incontri con il team per discutere gli aspetti strategici delle diverse carte. Le opere di Disney e Pixar sono molto varie. Fanno parte di un universo ricco e pieno di diversità. Volevamo che questo si riflettesse nel gioco, ma le carte dovevano anche essere giocabili con le regole di Dixit. Una delle mie preoccupazioni iniziali era che non saremmo riusciti a preservare l’anima originale del gioco. Dixit si basa sull’ambiguità e su immagini singolari. Dovevamo rispettarlo. Dovevamo anche saper indicare chiaramente il tocco Disney e rappresentare le opere originali che hanno ispirato le carte, tutelando al tempo stesso i nostri principi di progettazione del gioco. Abbiamo deciso che le carte dovessero fare esplicito riferimento ai film pur rimanendo aperte all’interpretazione personale… portando diversi significati in grado di ispirare i giocatori e indicare universi e riferimenti alternativi. Questo è ciò che ci ha guidato dall’inizio alla fine. Le carte non dovevano essere troppo palesi; non potevano essere immagini tratte direttamente dai film. Queste regole ci hanno permesso di fare delle scelte tra le proposte e di determinare le 84 carte che avrebbero fatto parte del gioco. Un altro principio guida era che l’Edizione Disney di Dixit potesse essere mescolata con tutte le carte dell’intero universo del gioco. Doveva essere compatibile.