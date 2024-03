Star Wars: Unlimited, l’innovativo TGC, è finalmente disponibile, anche in italiano

Fantasy Flight Games, in un’innovativa collaborazione con Lucasfilm Ltd., annuncia il lancio di Star Wars: Unlimited, gioco di carte collezionabili dinamico e innovativo di cui vi avevamo già parlato lo scorso anno: il titolo immergerà i giocatori nella vasta galassia di Star Wars con un cast di personaggi amati, astronavi leggendarie e luoghi iconici.

Star Wars: Unlimited è stato progettato per coinvolgere i giocatori di tutti i livelli di abilità, offrendo un gioco rapido, strategico e divertente, facile da imparare e piacevole da padroneggiare. Il primo set, intitolato Scintilla di Ribelllione, vanta oltre 250 carte uniche, che offrono ai giocatori infinite strategie per trionfare sugli avversari. Inoltre, il gioco è destinato ad espandersi con ben tre nuovi set ogni anno, ciascuno con carte appositamente commissionate, garantendo ai giocatori un’emozione e una crescita continue.

Il nostro team di Fantasy Flight Games ha lavorato duramente per infondere l’essenza della saga di Star Wars in questo gioco. È ricco d’azione e tematico, ma allo stesso tempo incredibilmente accessibile ai nuovi giocatori. L’uscita di Star Wars: Unlimited non rappresenta solo il culmine del nostro duro lavoro, ma anche l’inizio di un lungo viaggio nel mondo del gioco.

ha dichiarato Jim Cartwright, vicepresidente del settore strategico di Fantasy Flight Games.

Star Wars: Unlimited offre un’esperienza di gioco unica a ogni partita. I giocatori hanno l’autonomia di comporre mazzi che si adattano al loro stile di gioco, con carte che offrono azioni e strategie distinte. Le partite si svolgono in diverse ambientazioni, tra cui arene terrestri e spaziali, garantendo un’esperienza di gioco avvincente e avventurosa. Le carte, con nuove immagini esclusive, affascineranno i giocatori e renderanno omaggio alla ricca eredità della galassia di Star Wars.

L’uscita di Star Wars: Unlimited invita i giocatori a entrare in una nuova galassia di gioco: è un momento di trasformazione per il nostro settore. Questo gioco fornisce un modo completamente nuovo per i fan di interagire con il franchise di Star Wars. Con le sue meccaniche rivoluzionarie e i suoi personaggi accattivanti, Star Wars: Unlimited è l’esperienza di gioco definitiva per gli appassionati di Star Wars e dei giochi di carte collezionabili.