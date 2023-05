Star Wars: Unlimited: Fantasy Flight Games al lavoro sul GCC

Fantasy Flight Games, in collaborazione con Lucasfilm Ltd., ha annunciato la prossima uscita di Star Wars: Unlimited, nuovissimo gioco di carte collezionabili dalle possibilità illimitate. Il gioco presenta eroi, criminali, navi e ambientazioni iconiche provenienti da tutte le sfaccettature del leggendario franchise ideato da George Lucas, compresi film, serie TV, fumetti, videogiochi e tutto il resto: sarà lanciato a livello mondiale nel 2024.

Star Wars: Unlimited sarà un gioco dinamico e veloce, facile da imparare e allo stesso tempo profondo dal punto di vista strategico. Lo sviluppo del gioco è in corso da tre anni e i fan potranno contare su un programma di uscite regolari di tre set all’anno. Completamente integrato nell’intera esperienza ludica, il Gioco Organizzato è stato progettato insieme al gioco fin dall’inizio e sarà pronto dal primo giorno. Dagli eventi settimanali delle comunità locali a livello di negozio, a quelli su larga scala a livello mondiale, ci sarà spazio per il divertimento dei giocatori di qualsiasi livello.

Garantire che questo gioco fosse accessibile a tutti i giocatori è stato fondamentale per noi, quindi sia che siate giocatori occasionali, competitivi o collezionisti, ci sarà divertimento per tutti in questo titolo. Le meccaniche semplici sono la forza trainante del design. È pulito e conciso, senza espedienti: un gioco di carte nella sua forma più pura.

afferma Jim Cartwright, Product Strategy Director di Fantasy Flight Games.

Avere l’opportunità di commissionare una nuova grafica per ogni carta di questo gioco garantisce uno stile emozionante e corale. Abbiamo pensato davvero a come le carte sarebbero apparse sul tavolo l’una accanto all’altra. Siamo orgogliosi di creare qualcosa di così unico con i personaggi e le ambientazioni leggendarie che Lucasfilm ha portato in vita nel franchise di Star Wars.

dichiara Brian Schomburg, Visual Creative Director di Fantasy Flight Games.

Star Wars: Unlimited è il culmine della ricca storia di collaborazione di FFG con il celebre marchio Star Wars. Come studio, stiamo investendo in questo gioco risorse senza precedenti in ogni reparto. Non potremmo essere più eccitati all’idea di farlo uscire e provare a tutti. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più.

aggiunge Chris Gerber, responsabile dello studio Fantasy Flight Games.

I fan di Star Wars e i collezionisti potranno esplorare la galassia di Star Wars in un modo completamente nuovo, con uno stile grafico innovativo. I fan e i collezionisti più accaniti dei TCG potranno scoprire carte alternative con trattamenti speciali e design diversi.

