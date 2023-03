Silent Hill 2 Remake potrebbe far indispettire i fan dell’originale, dice Sam Barlow

Lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake è quasi concluso stando a quanto dichiarato da Bloober Team e ormai dovremmo essere vicini all’annuncio di una data d’uscita. Il gioco resta senza dubbio tra i titoli più attesi di questo 2023, ma non tutti sono così entusiasti all’idea che un mostro sacro del genere horror venga riproposto sotto forma di remake.

Ad esprimere le proprie preoccupazioni riguardo il progetto è stato anche Sam Barlow, colui che è stato il lead designer e sceneggiatore di Silent Hill: Origins e Silent Hill: Shattered Memories, oltre che l’autore di Her Story, Telling Lies e Immortality. Ai microfoni di PCGamesN, Barlow ha riferito che i rifacimenti sono il più grande “calice avvelenato” del settore. Pur augurando buona fortuna al team polacco, l’autore ha aggiunto poi che è difficile che il gioco possa essere ricreato senza indispettire i fan dell’originale.

Di certo, come sottolinea Barlow, non è mai facile ricreare un cult senza comprometterne il feeling dell’esperienza originale, ma i recenti rifacimenti come gli ottimi Resident Evil 4 e Dead Space dimostrano come realizzare un ottimo remake sia possibile. Inoltre, c’è anche da sottolineare come in certi casi alcune operazioni si rivelino necessarie per riuscire ad avvicinare un target giovane a produzioni di spicco che meritano senz’altro una seconda vita per le proprie qualità produttive.

Insomma, per capire se Silent Hill 2 riuscirà a conquistare i fan del grande cult di Konami dovremo attendere ancora un po’. Il gioco resta ad oggi privo di data d’uscita, ma sappiamo che dovrebbe arrivare entro l’anno. Nel frattempo, vi ricordiamo che il remake di Silent Hill ricalcherà fedelmente la storia e le atmosfere dell’originale, proponendo allo stesso tempo un gameplay più fresco e moderno. Per riuscire a mantenere intatta l’essenza dell’esperienza originale, il team si è avvalso dell’aiuto di Masahiro Ito, il principale art director dell’originale, e Akira Yamaoka, il celebre compositore storico della serie.

