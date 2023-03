Silent Hill 2: lo sviluppo è quasi terminato, svela Bloober Team

Lo sviluppo del remake di Silent Hill 2 è quasi giunto al termine. A rivelarlo è stato il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno in una recente intervista.

Silent Hill è tecnicamente pronto – ha riferito il capo del Bloober Team – ciò non significa che sia completo al 100%, ma siamo comunque vicini. Tuttavia, la questione della data d’uscita riguarda i nostri partner, così come la promozione e il debutto ufficiale non dipendono direttamente da noi”.

Lo sviluppo del gioco è quasi terminato, dunque, ma ovviamente ci vorrà ancora del tempo per rifinire l’esperienza ed ottimizzarla per le piattaforme su cui verrà lanciato. Babieno, sottolinea, che a questo punto la decisione in merito alla data d’uscita spetta a Konami.

Sta di fatto che le parole di Babieno sono comunque indicative dello stato dei lavori, cosa che ci porta a pensare che siamo comunque ormai vicinissimi all’annuncio relativo alla data di lancio. Per il resto, vi ricordiamo che il remake di Silent Hill 2 è stato annunciato lo scorso anno in occasione dell’evento dedicato al futuro della serie. Il gioco ricalcherà fedelmente la storia e le atmosfere dell’originale, proponendo allo stesso tempo un gameplay più fresco e moderno.

Per riuscire a mantenere intatta l’essenza dell’esperienza originale, il team si è avvalso dell’aiuto di Masahiro Ito, il principale art director dell’originale, e Akira Yamaoka, il celebre compositore storico della serie.

Vi ricordiamo, inoltre, che attualmente Bloober Team sta lavorando anche a Layers of Fear e ad altri misteriosi progetti. Il capo del team ha riferito durante l’intervista che lo studio sta sviluppando anche un altro titolo identificato come Project C, una nuova proprietà intellettuale in collaborazione con Private Division, la divisione indie di Take-Two Interactive e altri due giochi non annunciati identificati come Project M e Project F.

