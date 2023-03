Layers of Fear: nuovo video di gameplay da 11 minuti

Layers of Fear, il nuovo horror di Bloober Team, torna a mostarsi in un video di gameplay di 11 minuti. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo più approfondito al gioco che includerà nuove feature di gameplay, nuove storie e nuovi personaggi.

Il gioco non è un nuovo capitolo della saga ma una raccolta dei primi due capitoli realizzata in Unreal Engine 5 che include anche rispettivi DLC ed una storia completamente inedita.

Più nello specifico, Layers of Fear includerà due storie extra: The Final Note, in cui viene raccontata la prospettiva della moglie del protagonista, e The Lighthouse, una nuova storia con un protagonista inedito chiamato “lo scrittore”. Tutti questi contenuti vengono proposti in un’unica esperienza ricostruita in Unreal Engine 5, con supporto per ray tracing, HDR e risoluzione 4K/60fps.

Si tratta in sostanza di una sorta di rivisitazione dell’intera serie, proposta in chiave rinnovata ed ampliata. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Layers of Fears sarà l’esaustivo, imprescindibile, nonché imprevedibile passe-partout che ti farà sprofondare nelle storie di vari artisti soggiogati dalle proprie ossessioni. Preparati ad affrontare un’esperienza squisitamente horror grazie alle trame ampliate che getteranno nuova luce sulla narrazione.

Layers of Fear sarà disponibile a giugno 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.