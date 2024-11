Basta salire le scale o andare in bicicletta per migliorare la pressione alta: bastano 5 minuti in più di esercizio al giorno per ottenere l’effetto di ridurre la pressione sanguigna. A rivelarlo è uno studio di un team di ricercatori dell’University College London e dell’University of Sidney: basta aggiungere piccole quantità extra di attività fisica alla routine giornaliera per ottenere netti miglioramenti. I ricercatori hanno suddiviso l’attività fisica routinaria in sei condotte: comportamento sedentario, sonno, camminata veloce, camminata lenta, esercizi intensi e stare in piedi.

Gli studiosi hanno dimostrato che sostituire ogni comportamento statico con 5 minuti di esercizio fisico più o meno intenso potrebbe contribuire ad abbassare la pressione arteriosa sistolica e la pressione sanguigna diastolica. Ridurre entrambe significherebbe ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. La ricerca ha stimato che tali miglioramenti potrebbero essere ottenuti con 20 minuti di esercizio in più al giorno per la pressione sistolica ed una decina di minuti in più al giorno per quella diastolica. Le attività quotidiane che incrementano la frequenza cardiaca, come salire le scale ed andare in bicicletta, possono avere effetti benefici sulla pressione sanguigna.

Pressione alta: bastano 5 minuti per abbassarla

Uno studio mette in evidenza che bastano 5 minuti di esercizio fisico e di camminate per avere benefici positivi per abbassare la pressione sanguigna. Nel caso in cui si desideri modificare la pressione sanguigna, incrementa la richiesta al sistema cardiovascolare tramite esercizio fisico intenso. Gli studiosi hanno combinato i dati di sei studi che comprende oltre 14.700 persone provenienti da cinque Paesi per controllare in che modo il comportamento sia associato alla pressione sanguigna.

Ogni partecipante ha utilizzato un accelerometro indossabile sulla coscia per misurare l’attività fisica nell’arco delle 24 ore. La giornata di 24 ore consiste in sette ore di sonno, dieci ore di comportamento sedentario, un’ora di camminata lenta, tre ore in piedi e sedici minuti di attività fisica come ciclismo e corsa. Fare anche solo 5 minuti in più di esercizio fisico al giorno potrebbe essere efficace per la gestione della pressione.