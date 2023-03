I migliori Home Video di serie TV in sconto: le offerte Amazon di Primavera 2023

Ecco le migliori offerte degli Home Video di serie TV proposti in sconto da Amazon per la Primavera 2023.

Oltre a molti film proposti sia in cofanetto che in singolo lungometraggio, per le offerte Amazon di Primavera 2023 sono presenti sul sito anche diverse serie TV da non perdere. Parliamo di classici come Twin Peaks, ma anche della più recente True Detective.

Ecco i titoli.

Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv)

Il telefilm cult degli anni Novanta con protagoniste Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano), e Paige (Rose McGowan) viene proposto con uno sconto dell’11%.

Scooby-Doo, Dove Sei Tu? – Stagioni 1 & 2 (4 DVD)

La serie animata cult Scooby-Doo, Dove Sei Tu? è presente su Amazon con un cofanetto DVD con le prime due stagioni proposte a soli 7,99 euro.

SUPERCAR, STAGIONI 1-4 VINTAGE COLLECTION (DS)

Un altro cult è rappresentato da Supercar, la serie TV con protagonista David Hasselhoff, durata dal 1982 al 1986, viene proposta nella sua interezza in questo cofanetto in offerta.

Gotham S1-5 (Ds)

La serie prequel che racconta le origini di Batman, ma anche di tutti i suoi nemici, e dei personaggi a lui legati, come Jim Gordon, viene raccontata in questo telefilm iniziato nel 2014 e chiuso nel 2019.

Willy,Principe Di Bel Air – Serie Completa (1-6) ( Box 23 Dv)

La serie completa di Willy, Principe Di Bel Air con protagonista l’iconico Will Smith viene proposta in questo box DVD con il 20% di sconto.

True Detective – Stagioni 1-3 – Blu Ray (9 Blu Ray)

Le prime tre stagioni di True Detective sono disponibili in questo box Blu-Ray. Ricordiamo che la prima stagione ha avuto come protagonisti Woody Harrelson e Matthew McConaughey.

Twin Peaks: Collezione Completa Stagioni 1-3

Dopo che David Lynch ha completato la sua serie cult Twin Peaks, ecco la collezione completa con tutte e tre le stagioni, proposta da Amazon per le offerte di Primavera con il 18% di sconto.

