I migliori film Home Video in sconto: le offerte Amazon di Primavera 2023

Ecco i titoli dei migliori film Home Video proposti in sconto per le offerte Amazon di Primavera 2023.

Le offerte Amazon di Primavera 2023 propongono anche una serie di Home Video di film da non perdere in sconto. Ve ne proponiamo alcuni, con dei cofanetti di grandi saghe, ed anche singoli lungometraggiiin altissima definizione.

Ecco i titoli.

Fast And Furious Collection 1-9

La saga che ha creato un vero cult con Vin Diesel protagonista è offerta con un forte sconto, per avere i primi nove film in formato DVD a soli 11,19 euro.

Batman Anthology (Box 4 4K Ultra-HD) (4K+Br)

Un cofanetto che raccoglie i primi quattro film della saga DC in formato 4k Ultra HD, per un’edizione che comprende come contenuti speciali: un documentario in 6 parti; Commenti audio; Dietro le quinte; Video musicali; Scene inedite; Gallerie esclusive.

Tremors 1,6 (Box 6 Br)

La collezione completa della saga di Tremors è disponibile in Blu-Ray con un forte sconto, a 11,49 euro. Il tutto per rivivere le avventure iniziate con il lungometraggio del 1990 con Kevin Bacon.

La Mummia Trilogia (Box 3 Br)

Dopo L’Oscar per la miglior performance da protagonista ottenuto da Brendan Fraser con The Whale, ritrovare le atmosfere dei film de La Mummia potrebbe essere un qualcosa d’interessante per gli appassionati.

Zack Snyder’S Justice League Trilogy (4K Ultra-HD+Blu-Ray)

Dopo averla tanto richiesta, gli appassionati possono avere anche in edizione Home Video, e con un buono sconto, la Justice League di Zack Snyder assieme agli altri due film DC del regista.

2001: Odissea Nello Spazio Stand Pack (4K Ultra-HD + Blu-Ray)

Uno dei classici di Stanley Kubrick offerto in un’edizione 4K Ultra-HD + Blu-Ray. L’avventura imperdibile di 2001: Odissea nello Spazio viene proposta con uno sconto del 19% su Amazon.

It (2017) (Blu-Ray 4K Ultra-HD+Blu-Ray) [Blu-ray]

La prima parte della versione cinematografica di IT, tratta dal romanzo di Stephen King, è disponibile in versione Blu-Ray 4K Ultra-HD+Blu-Ray con sconto del 20%.

Scarface (4K Ultra-HD+Blu-Ray)

Un cult di Brian De Palma con protagonista Al Pacino viene proposto in versione 4K Ultra-HD+Blu-Ray con uno sconto del 19%.

Il Signore degli Anelli – La Trilogia Steelbook (4K Ultra HD)

Ecco la classica trilogia del Signore degli Aneli offerta in uno Steelbook (4K Ultra HD) composto complessivamente da 9 dischi. Lo sconto su Amazon è del 17%.

Cattivissimo Me 1,2,3 Collection (Box 3 Dvd)

I tre lungometraggi animati della saga di Cattivissimo me vengono proposti tra gli sconti delle offerte di Primavera su Amazon con uno sconto del 45%.

