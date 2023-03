Super Mario Bros. Il Film: Lush lancia una nuova linea di prodotti da bagno a tema

In vista dell'uscita di Super Mario Bros.Il Film, Lush ha lanciato una nuova linea di prodotti da bagno a tema che includono saponi, spray per il corpo e tanto altro

Volete risplendere come la Principessa Peach? Allora sarete senz’altro felici di sapere che Lush ha creato la linea di prodotti da bagno che fa per voi! In vista dell’arrivo di Super Mario Bros. Il film, la nota azienda inglese ha dato vita ad una speciale collezione ispirata all’universo della celebre icona Nintendo.

La collezione è già disponibile sia negozi che online e comprende diversi prodotti che vanno dai saponi ai profumi, molti dei quali dedicati ai personaggi del film. A Mario, ad esempio, è dedicato un gel doccia interamente di colore rosso, al profumo di cola energizzante, mentre a Luigi un gel doccia verde al profumo di mela. Abbiamo poi anche una gelatina da doccia e uno spray per il corpo alla pesca ispirati alla Principessa Peach e tanto altro ancora.

Il pezzo forte della collezione, però, è sicuramente il Question Block Bomba da bagno 2-in-1 che costa 18€. Ogni misterioso Question Block nasconde uno tra i sei Power Up del mondo di Mario in forma di sapone. Per ottenerlo, basta immergere nell’acqua calda la bomba da bagno e attendere pochi secondi per scoprire l’oggetto che contiene.

La nuova collezione di prodotti da bagno dedicata a Super Mario Bros.Il Film include anche una speciale confezione regalo, in pieno stile Lush e sempre a forma di Question Block, che può essere usata per contenere i prodotti acquistati.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Super Mario Bros. Il film arriverà nelle sale il prossimo 5 aprile 2023.

Leggi anche: