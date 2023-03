Super Mario Bros: i personaggi Illumination al cinema per vedere il film e… le “vere” scarpe di Mario

Illumination Entertainment ci mostra le “vere” scarpe di Super Mario... e i personaggi di Cattivissimo Me, Sing e altri al cinema per vedere il film.

Per celebrare la prossima uscita di Super Mario Bros. Il Film nelle sale cinematografiche Illumination Entertainment si sta prodigando per pubblicare contenuti (come nel suo stile) divertenti, coloratissimi e citazionisti.

Abbiamo scovato due video molto simpatici, in proposito: il primo è un corto relativo alla prevendita dei biglietti, presentato sul canale ufficiale della catena sudafricana di cinema Ster-Kinekor (ma potremmo rivederlo, rebrandizzato con altri marchi) in cui i personaggi degli altri noti franchise Illumination si recano al cinema per vedere la nuova avventura animata di Mario: rivediamo dunque Gru, i Minions e gli altri personaggi di Cattivissimo Me, i canterini protagonisti di Sing, un piccolo Grinch, i Pets…

Il secondo video è invece assai inusuale, e ci presenta il making of di un paio di vere scarpe artigianali, realizzate dalla prestigiosa ditta Red Wing Shoes: si tratta di una rappresentazione realistica di come sarebbero le scarpe di Mario nella realtà. Si tratta, ovviamente, di un pezzo unico… anche perché, viste dimensioni e foggia, sarebbero probabilmente un po’ scomode da indossare!

Il nuovo film animato è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che sono stati anche produttori di Teen Titans Go! – Il Film), a partire da una sceneggiatura scritta da Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo); nella versione originale, Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana il buffo protagonista avrà la voce di Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, insieme al leggendario Shigeru Miyamoto di Nintendo. La pellicola è co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures: nel nostro paese sarà in tutte le sale dal 6 aprile.

