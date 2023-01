Super Mario Bros. Il Film: nuova clip della scena “alla Smash Bros.”

Grazie ai trailer rilasciati negli scorsi mesi abbiamo potuto scoprire che Super Mario Bros. Il Film non adatterà un singolo videogioco della saga videoludica ideata da Shigeru Miyamoto ma prenderà elementi da diversi giochi, anche di genere diverso: dai classici platform alla gara in Go Kart. Quel che è passato un po’ inosservato, forse, è il richiamo a Smash Bros., la serie di picchiaduro brawler di cui vediamo un riferimento nel trailer uscito il 29 novembre, ora esplicitato e amplificato anche nel titolo della clip appena pubblicata da Illumination, che fa il verso alle dinamiche del gioco: chissà se vedremo anche i contendenti “volare” in conseguenza di un manrovescio particolarmente potente.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana sarà Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

