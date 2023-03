Resident Evil 4: disponibile il secondo episodio dell’anime ispirato ad Heidi

È ora disponibile il secondo episodio della mini-serie anime di Resident Evil 4 prodotta da Nippon Animation: "Leon and the Mysterious Village". Vediamo il filmato.

Capcom ha pubblicato il secondo episodio della mini-serie anime di Resident Evil 4 “Leon and the Mysterious Village”. Si tratta di una serie prodotta da Nippon Animation che richiama con toni fanciulleschi e scanzonati lo stile di Heidi. Il risultato è un crossover piuttosto bizzarro che trasforma l’orrore di Resident Evil 4 in un tripudio di personaggi a dir poco adorabili.

In questo secondo episodio Leon ritrova Ashley e le fa promettere di non allontanarsi mai da lui. Le cose ovviamente non andranno come previsto: la ragazza finirà, infatti, presto nelle mani dei Ganados con il nostro eroe che sarà costretto ad inseguirla per salvarla ancora e ancora. Vediamo il filmato:

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire da venerdì 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC. Il gioco è stato acclamato dalla critica che ha reputato il lavoro svolto da Capcom a dir poco eccellente. Anche noi abbiamo elogiato la reinterpretazione del team: nella nostra recensione, infatti, abbiamo sottolineato che “Resident Evil 4 è un remake davvero sorprendente. Dopo i recenti passi falsi compiuti con Resident Evil 3, Capcom torna finalmente a fare centro proponendo un rifacimento che non solo rispetta il materiale originale, ma migliora l’esperienza generale grazie ad alcune soluzioni poco invasive e capaci di rendere la storia di Leon e Ashley ancora più adrenalinica e coinvolgente”

