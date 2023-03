Resident Evil 4: Capcom rilascia l’anime ufficiale

L’attesissimo (e apprezzatissimo dalla critica) remake di Resident Evil 4 sta per arrivare su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam) il 24 marzo e Capcom, naturalmente, spinge l’acceleratore sulla promozione del titolo action horror. Tra le altre cose, vi segnaliamo oggi un bizzarro spot nipponico, che a quanto pare sarà solo il primo di una serie: un corto animato, “Bio Masterpiece Theatre Mysterious Village Leon” realizzato da Nippon Animation.

Un corto di appena un minuto, realizzato nel titolo stile del World Animation Theatre che da decenni caratterizza le opere di Nippon Animation e che ben conosciamo anche in Italia grazie a serie come Anna dai capelli rossi o Heidi. Il contrasto tra i colori pastello, il character design kawaii e il tema di fondo del gioco è, chiaramente, voluto, andando a creare un corto circuito tipico di certe parodie nipponiche, per un risultato irresistibile. In questo primo episodio ritroviamo l’incipit del gioco, con Leon solo e sperduto nel villaggio ispanico in cerca della figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America.

Per gli altri episodi, vi consigliamo di monitorare il canale YouTube ufficiale giapponese della saga Capcom. Si tratta, ad ogni modo, solo dell’ultima delle trovate pubblicitarie pensate per promuovere il videogioco: negli scorsi giorni è apparso anche un “misterioso” sito web ricco di indizi ed enigmi (simile negli intenti a quello realizzato tempo fa da Warner Bros. per promuovere The Batman) dedicato a recuperare informazioni di breafing sulla missione “Baby Eagle is missing” che è il pretesto narrativo alla base del quarto capitolo dell’action-survival horror di Capcom.

Questa la sinossi del gioco:

Durante la loro straziante fuga da un piccolo villaggio europeo reso schiavo dall’infezione Las Plagas, Leon e Ashley Graham devono navigare in molteplici ambienti controllati dal culto di Los Illuminados. Attraverso un castello tentacolare, miniere fatiscenti e altro ancora, incontrano autoctoni infetti, cultisti squilibrati e nemici insidiosi potenziati dal parassita Las Plagas. Leon e Ashley devono affrontare questi nemici decifrando anche arcani meccanismi nascosti, enigmi esoterici e bizzarri segreti. Il percorso verso la salvezza del duo si interseca anche con il calcolatore agente delle forze speciali, il maggiore Jack Krauser.

