The Batman: il sito dell’Enigmista è online

Warner Bros. ha realizzato un sito per il lancio del film The Batman dedicato all'Enigmista. Ecco tutti i dettagli ed il link.

Per promuovere il nuovo lungometraggio The Batman la Warner Bros. ha avuto una trovata piuttosto intrigante: stiamo parlando di un sito dedicato all’Enigmista in cui vengono poste alcune domande che portano ad un messaggio segreto con su scritto “tu sei il topo alato”. Il sito dedicato all’Enigmista è www.rataalada.com.

Proprio ieri è stato rivelato un motion poster di The Batman dedicato proprio all’Enigmista, un personaggio che sarà centrale nel film di Matt Reeves, e che vedrà Paul Dano nei panni del character.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.

Ultimamente il regista Matt Reeves si è espresso sul personaggio di Batman, dichiarando che si tratterà di una figura spaventosa, e che ha alcune somiglianze con Kurt Cobain, che è protagonista in qualche modo con la sua Something in the Way, tratta dalla colonna sonora.