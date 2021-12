The Batman: il motion poster dedicato al cavaliere oscuro ed all’Enigmista

Il regista Matt Reeves ha pubblicato sul suo profilo Twitter un motion poster dedicato a The Batman che mostra il cavaliere oscuro attorniato da un grosso punto interrogativo che fa notare la presenza dell’Enigmista.

Ecco il motion poster di The Batman con il cavaliere oscuro di Robert Pattinson ed il punto interrogativo dell’Enigmista. La frase di Matt Reeves mette ancora più in evidenza la presenza del villain: “Questions Everything”, ovvero “domande dappertutto”.

Ultimamente lo stesso regista ha fatto un parallelo tra il Bruce Wayne di The Batman e la rockstar Kurt Cobain (presente in qualche modo nel film con un riadattamento di Something in the Way). Ecco le parole di Matt Reeves:

Quando scrivo, ascolto musica, e mentre stavo scrivendo il primo atto, ho messo su “Something In The Way” dei Nirvana. Così mi è venuto in mente che, invece di fare il Bruce Wayne playboy già visto altrove, può esserci un’altra versione che ha attraversato una grande tragedia ed è diventato un recluso. Quindi ho fatto questa connessione con Last Days di Gus Van Sant e l’idea di questa versione fittizia di Kurt Cobain che sta in questa sorta di maniero decadente.

