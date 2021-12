The Batman: “Bruce Wayne come Kurt Cobain” nella visione di Matt Reeves

Il regista Matt Reeves e il protagonista Robert Pattinson raccontano come sarà il nuovo Bruce Waybe nell'imminente The Batman.

Il 4 marzo prossimo uscirà nelle sale The Batman, nuova versione dell’iconico Cavaliere Oscuro dei fumetti DC, che riparte da zero con Matt Reeves alla regia e Robert Pattinson protagonista, che dalle pagine di Empire ci raccontano questa visione inedita di Bruce Wayne e, di conseguenza, anche di Batman, mostrandoci anche due nuove immagini dalla pellicola.

Quando scrivo, ascolto musica, e mentre stavo scrivendo il primo atto, ho messo su “Something In The Way” dei Nirvana. Così mi è venuto in mente che, invece di fare il Bruce Wayne playboy già visto altrove, può esserci un’altra versione che ha attraversato una grande tragedia ed è diventato un recluso. Quindi ho fatto questa connessione con Last Days di Gus Van Sant e l’idea di questa versione fittizia di Kurt Cobain che sta in questa sorta di maniero decadente.

Reeves ha poi scelto Pattinson proprio inseguendo quest’idea in mente, dopo aver visto Good Time dei fratelli Safdie, in cui

Puoi davvero sentire la sua vulnerabilità e disperazione, ma anche la sua forza. Ho pensato fosse un grande mix. E ha anche questa attitudine alla Kurt Cobain, in cui è una rock star ma puoi anche vederlo come un recluso.

Insomma, un Bruce Wayne assai diverso da quelli già visti, come conferma lo stesso Pattinson:

Bruce si è nascosto. Non è un mondano. Si è costruito tutte quelle apparecchiature e robe, solo con Alfred. Lo stesso Alfred pensa che sia ormai uscito di senno. È stato fuori [in missione] ogni singola notte per due anni, prendendo botte, facendosi sparare, accoltellare, bruciare, e si vede. Ha un’abrasione da colpo d’arma da fuoco, proprio alla base del colletto. Non penso sia mai stata fatta prima, questa cosa.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.

