The Batman secondo Matt Reeves avrà il cavaliere oscuro “più spaventoso che si sia mai visto”

Matt Reeves ha assicurato che il cavaliere oscuro che si vedrà in The Batman sarà "il più spaventoso che si sia mai visto".

L’attesa per The Batman cresce a mano a mano che passano i mesi e che ci si avvicina a marzo, il periodo designato per l’uscita al cinema del lungometraggio DC Comics, e Matt Reeves, regista del film, ha assicurato che gli spettatori vedranno “il più spaventoso Batman che si sia mai visto”.

Ecco le parole del regista a Total Film Magazine:

Penso che questo film mostri il Batman più spaventoso che si sia mai visto. E questo perché l’idea di ciò che fa Batman è spaventosa. Quello che fa il cavaliere oscuro in questa storia è un qualcosa che non si è mai visto fino ad ora. Sarà un film d’azione, una detective story ed un thriller psicologico.

Si è anche parlato negli ultimi giorni del fatto che la Warner Bros. stia testano due diverse versioni di The Batman, che mostrerebbero, o meno, Barry Keoghan, interprete ingaggiato dopo la pubblicazione del primo trailer, il cui ruolo per questa nuova saga sarebbe abbastanza importante, e potrebbe essere svelato, o meno, proprio in The Batman.

Il film proporrà Robert Pattinson nel ruolo di Batman, Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano vestirà i panni dell’Enigmista, John Torturro sarà Carmine Falcone, Andy Serkis interpreterà Alfred Pennyworth, Colin Farrell sarà Pinguino e Jeffrey Wright invece James Gordon.