Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iPhone e iPad con iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1, risolvendo una vulnerabilità di sicurezza critica che interessava la Modalità USB con Restrizioni. Questo aggiornamento è stato reso necessario per correggere una falla che permetteva a un attaccante con accesso fisico al dispositivo di disabilitare la protezione USB anche quando il telefono era bloccato. Questo problema, identificato con il codice CVE-2025-24200, rappresentava un rischio significativo per la privacy degli utenti, esponendo i dati personali a potenziali intrusioni.

L’exploit della modalità USB con restrizioni

La Modalità USB con Restrizioni è stata introdotta da Apple nel 2018 per proteggere i dispositivi da tentativi di accesso non autorizzati tramite la porta USB. Tuttavia, la recente vulnerabilità scovata avrebbe consentito di aggirare la protezione, aprendo la strada a scenari di attacchi avanzati. Apple ha confermato che questa falla di sicurezza potrebbe essere stata utilizzata in attacchi altamente sofisticati contro individui specifici, ma non ha fornito dettagli su chi siano le potenziali vittime o sugli attori coinvolti.

Oltre a questi aggiornamenti, Apple ha distribuito patch di sicurezza anche per altri sistemi operativi, tra cui macOS Sequoia 15.3.1, macOS Sonoma 14.7.4, macOS Ventura 13.7.4, watchOS 11.3.1 e visionOS 2.3.1. Anche se non vengono segnalate vulnerabilità attivamente sfruttate in questi aggiornamenti, è sempre consigliato mantenere i dispositivi aggiornati per garantire la massima protezione.

Alcuni utenti hanno segnalato che, dopo aver installato iOS 18.3.1 o macOS 15.3.1, la funzionalità Apple Intelligence si è riattivata automaticamente su alcuni dispositivi dove era stata disabilitata in precedenza. Questo fenomeno è stato notato da diversi utenti e confermato da test indipendenti. Per questo motivo, è opportuno verificare le impostazioni del dispositivo dopo l’aggiornamento per assicurarsi che le opzioni di privacy e intelligenza artificiale siano configurate secondo le proprie preferenze.

Per procedere con l’aggiornamento su iPhone e iPad, è sufficiente accedere a Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e scaricare la versione più recente. Data la gravità della vulnerabilità corretta in questa release, si raccomanda caldamente di installare l’aggiornamento il prima possibile per evitare potenziali rischi legati alla sicurezza del dispositivo e alla protezione dei dati personali.