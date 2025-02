Apple lancia Invites, la nuova app per creare e gestire inviti digitali con funzioni avanzate di AI. Intanto, AppleCare+ per iPhone diventa più costoso

Questa settimana, Apple ha annunciato il lancio di Invites, una nuova app pensata per facilitare la creazione e la gestione di inviti digitali personalizzati. Parallelamente, arriva anche una brutta notizia: in alcuni mercati, l’azienda ha dato un’impennata al prezzo del suo servizio Apple Care.

Apple Invites rende organizzare eventi molto più facile

L’app permette di organizzare qualsiasi tipo di evento, utilizzando immagini personali o sfruttando Image Playground per generare sfondi unici. Inoltre, grazie all’integrazione con Apple Intelligence, strumenti come Writing Tools aiutano a scrivere messaggi accattivanti per gli inviti.

Una particolarità da tenere a mente è che solo gli utenti con un abbonamento a iCloud+ potranno creare inviti tramite l’app. Non ci sono limiti al numero di eventi organizzabili, ma ogni invito può includere un massimo di 100 partecipanti. Gli eventi saranno automaticamente visibili nell’app Calendario, che di recente ha ricevuto miglioramenti, tra cui l’integrazione con Promemoria grazie al rilascio di iOS 18.

La partecipazione agli eventi è aperta a tutti: chiunque può confermare la propria presenza direttamente nell’app o tramite il web, senza bisogno di un account Apple. Una funzione interessante è la possibilità di caricare foto e video dell’evento in un Album Condiviso, un’opzione che ricorda i tempi d’oro di Facebook. Inoltre, gli invitati possono contribuire a una playlist collaborativa su Apple Music, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza.

Apple ha curato anche l’aspetto della privacy: gli organizzatori possono scegliere se condividere il proprio indirizzo di casa, mentre gli ospiti possono decidere quali informazioni rendere visibili agli altri partecipanti.

AppleCare+: negli USA lievitano i prezzi

Parallelamente al lancio di Invites, Apple ha annunciato un aumento del costo dell’abbonamento mensile ad AppleCare+ per iPhone, con un rincaro di 50 centesimi per tutti i modelli disponibili negli Stati Uniti.

Per i nuovi iPhone 16, il costo del piano standard di AppleCare+ passa da 9,99$ a 10,49$ al mese. L’aumento riguarda sia il piano base che quello con protezione da furto e smarrimento, mentre le tariffe per l’abbonamento biennale restano invariate, così come le franchigie e i costi di riparazione.

Questo adeguamento dei prezzi arriva in un momento di transizione per AppleCare+, che presto passerà a un modello basato esclusivamente su abbonamenti mensili o annuali nei negozi fisici Apple. L’opzione di acquisto una tantum, valida per due anni, sarà progressivamente eliminata dai punti vendita, mentre rimarrà disponibile per ora nello store online di Apple per chi preferisce un piano senza rinnovo automatico.

L’aumento delle tariffe riguarda solo gli iPhone: al momento, non sono previsti cambiamenti per AppleCare+ su iPad, Mac o Apple Watch. Con questa mossa, Apple punta a garantire una copertura continua ai clienti e, al tempo stesso, a consolidare un flusso di entrate più stabile nel lungo periodo.