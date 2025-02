Secondo Bloomberg e il giornalista Mark Gurman, Apple è pronta a lanciare un nuovo servizio per la gestione di eventi e inviti chiamato Confetti. Questo nuovo strumento, che si differenzia dall’attuale app Calendario, potrebbe essere attivato già questa settimana.

Un nuovo approccio alla gestione degli eventi

Confetti viene descritto come un “nuovo modo per invitare persone a feste, riunioni e incontri”. Il lancio fa parte di un piano più ampio di Apple per rinnovare l’app Calendario, progetto che l’azienda starebbe portando avanti da anni.

L’introduzione di Confetti è strettamente legata al rilascio di iOS 18.3, aggiornamento arrivato su iPhone e iPad alla fine del mese scorso. Ciò significa che il servizio potrebbe essere attivato in qualsiasi momento, anche se i dettagli al riguardo sono ancora limitati.

Integrazione con iCloud e nuove funzionalità

Il team di 9to5Mac aveva già anticipato l’esistenza di Confetti dopo averne scoperto riferimenti nel codice beta di iOS 18.3. Secondo quanto analizzato, la nuova app permetterà di organizzare eventi e incontri in modo più intuitivo rispetto all’app Calendario, offrendo funzioni aggiuntive per la gestione degli inviti.

Il codice suggerisce che l’app sarà integrata con iCloud e avrà una versione web accessibile su iCloud.com. Inoltre, sfrutterà un nuovo sistema chiamato GroupKit, presente sin dalla prima versione di iOS 18.0 ma finora inutilizzato. Questo sistema gestirà le informazioni sui gruppi di partecipanti agli eventi.

Tra le funzionalità previste:

Visualizzazione degli invitati e dello stato delle loro risposte.

Possibile integrazione con altre parti del sistema, come iMessage.

Interfaccia più dinamica e interattiva rispetto all’attuale sistema di inviti dell’app Calendario.

Non è ancora chiaro se Confetti sarà un’app standalone o se verrà integrato in altre app di Apple. Tuttavia, l’obiettivo sembra essere quello di rendere la gestione degli eventi più semplice e coinvolgente per gli utenti.