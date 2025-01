Apple Arcade inaugura il 2025 con un’offerta ricca di novità e aggiornamenti per i suoi titoli più amati. Dieci nuovi giochi si uniscono al catalogo, tutti privi di pubblicità e acquisti in-app. Tra questi, Skate City: New York, che permette ai giocatori di esplorare famosi skate spot di New York, e Gears & Goo, sviluppato per Apple Vision Pro, che combina difesa della torre e costruzione di basi con un’interfaccia innovativa basata sulla realtà spaziale.

Tra i nuovi titoli spiccano anche produzioni di grande richiamo come FINAL FANTASY+ e Trials of Mana+, versioni aggiornate di classici di SQUARE ENIX. Inoltre, giochi più casual come It’s Literally Just Mowing+ e Rodeo Stampede+ ampliano l’offerta per chi cerca esperienze rilassanti e divertenti.

PGA TOUR Pro Golf: il primo gioco PGA su Apple Arcade

Il 6 febbraio debutterà PGA TOUR Pro Golf, il primo gioco ufficiale PGA TOUR per Apple Arcade. Sviluppato da HypGames, Inc., il titolo offre un’esperienza di golf immersiva con campi realistici come Pebble Beach e Harbour Town. I giocatori potranno sfidarsi in tornei o partite testa a testa, migliorando le proprie abilità in modalità pratica. Disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro, il gioco punta a catturare l’essenza del golf professionistico.

Altri giochi in arrivo a febbraio

Sempre il 6 febbraio, saranno disponibili due nuovi titoli: Doodle Jump 2+, il sequel del popolare platformer che porterà i giocatori in ambientazioni uniche, e My Dear Farm+, un simulatore di fattoria che permette di personalizzare personaggi e animali domestici, mentre si costruisce un impero agricolo.

Apple Arcade non si limita a nuovi giochi: titoli di successo come Hello Kitty Island Adventure, Game Room e WHAT THE CAR? ricevono aggiornamenti importanti. Tra le novità, eventi stagionali, nuovi giochi classici e contenuti speciali che mantengono alto l’interesse dei giocatori. Altri giochi come NBA 2K25 Arcade Edition e Ridiculous Fishing EX verranno aggiornati nel corso del mese, offrendo nuove funzionalità e sfide.