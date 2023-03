The Movie Critic: ecco il nuovo film di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino è pronto a sviluppare quello che sarà il suo decimo e forse ultimo film, il titolo del progetto sarà The Movie Critic. La sceneggiatura del lungometraggio sarebbe già pronta, ed il regista dovrebbe iniziare le riprese durante l’autunno.

Tutto ciò è stato riferito dal The Hollywood Reporter. Non sono stati forniti molti dettagli sulla trama di The Movie Critic, ma sembra che la storia sia ambientata nella Los Angeles degli anni Settanta, e che il personaggio protagonista sarà una figura femminile.

Secondo il THR il lungometraggio di Tarantino potrebbe essere incentrato su Pauline Kael, una tra i critici cinematografici più influenti di sempre. Negli anni Settanta la Kael divenne anche collaboratrice della Paramount, e fu apprezzata per le sue battaglia intellettuali fatte nei confronti di editori ed anche di diversi registi.

Si chiuderà così la carriera da regista di Quentin Tarantino? Il film The Movie Critic arriva, tra l’altro, in un momento particolare in cui Tarantino ha da poco pubblicato un saggio dal titolo Cinema Speculation, che arriverà in Italia il 21 marzo.

L’ultimo film di Quentin Tarantino uscito al cinema è stato C’era una volta…a Hollywood.