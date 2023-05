Quentin Tarantino voleva fare un film su Casino Royale

Quentin Tarantino non ha mai toccato il franchise di James Bond, anche se in passato si è parlato di qualche punto di contatto (vedasi parole di Pierce Brosnam). Ma, di recente il regista ha dichiarato di essere stato interessato negli anni Novanta ad adattare Casino Royale.

Ecco le parole di Tarantino:

Era ciò che volevo fare dopo Pulp Fiction, intendevo realizzare la mia versione di Casino Royale, che sarebbe stata ambientata negli anni Sessanta senza far parte della serie su James Bond. Avremmo preso un attore che avrebbe recitato solo in quell’occasione quel ruolo. Ma poi si è scoperto che i Broccoli tre anni prima avevano capito che qualcuno avrebbe provato a fare quello che avevo in mente anche io, e perciò hanno chiuso un accordo con gli ereditieri di Fleming, e perciò a quel punto avevano i diritti su ogni cosa che era stata scritta da quell’autore.