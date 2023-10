Quentin Tarantino: ecco la sua lista dei film perfetti

Qualche tempo fa, durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live, fatta per sponsorizzare l’uscita del suo Cinema Speculation, Quentin Tarantino ha fatto la lista dei film che, a suo giudizio, sono da considerare perfetti.

Ecco i titoli citati: Lo Squalo, Non Aprite Quella Porta, Ritorno al Futuro, Io e Annie, Frankenstein Jr., L’esorcista, Il Mucchio Selvaggio.

Come potete vedere si tratta di film appartenenti a generi completamente diversi. Lo stesso Quentin Tarantino ha dichiarato che non si tratta di titoli che ha adorato in generale, ma che, a suo parere, hanno delle caratteristiche ed una struttura che è definibile come “perfetta”.

Ecco le sue parole:

Quando parli di film perfetti stai parlando dell’estetica di ogni singola persona, ma stai anche cercando di tenere conto di tutte le estetiche. I film perfetti attraversano tutte le estetiche in un modo o nell’altro.

Si tratta perciò di un gusto universale, e di titoli che possono coinvolgere tutti i tipi di spettatori.

Ricordiamo che Quentin Tarantino realizzerà il suo decimo e ultimo film, basato proprio sulla critica cinematografica, e dal titolo The Movie Critic.