Quentin Tarantino vuole fare il suo ultimo film con Sony “perché loro non hanno un servizio streaming”

Quentin Tarantino è un duro e puro delle sale cinematografiche, ed è per questo motivo che ha dichairato che il suo ultimo film, The Movie Critic, probabilmente verrà distribuito dalla Sony,e questo perché si tratta di una casa di produzione che non ha all’attivo un servizio streaming.

Ecco le sue parole:

Voglio lavorare con loro perché sono rimasti gli unici direttamente collegati all’esperienza della sala cinematografica. Non si tratta perciò di un qualcosa che andrà a nutrire un servizio streaming, loro sono proiettati solo sull’esperienza cinematografica. Basano il successo di una produzione solo su quanti sederi si sono piazzati su una poltrona in sala. E poi si basano su quanto un film entri nello spirito del tempo, e non sul fatto di fare una produzione costosa da piazzare su una piattaforma streaming.

Poi ha citato Ryan Reynolds e le sue ultime produzioni per Netflix, dichiarando: