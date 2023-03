The Callisto Protocol: il Contagion Bundle è ora disponibile, ecco il trailer

Il Contagion Bundle di The Callisto Protocol è ora disponibile per i possessori del Season Pass: ecco il trailer e i dettagli su cosa contiene.

Il Contagion Bundle di The Callisto Protocol è disponibile a partire da oggi per i possessori del Season Pass, come ricorda il trailer pubblicato da Striking Distance Studio e che elenca tutti i contenuti del pacchetto. Come sappiamo, il Contagion Bundle include una nuova modalità chiamata appunto Contagion pensata per offrire ai giocatori un maggiore livello di sfida, introducendo il permadeath e riducendo le munizioni per le armi ed i kit medici.

Ma non è tutto: questo nuovo contenuto aggiuntivo introduce anche 14 nuove animazioni per la morte di Jacob e la Watchtower Skin Collection, che include una nuova tuta e una selezione di oggetti con cui personalizzare ulteriormente il nostro alter-ego.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Callisto Protocol è il nuovo horror sci-fi di Glen Schofield, l’autore di Dead Space. Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come “The Callisto Protocol sia un’opera che parte da tutta una serie di ottimi presupposti, ma che finisce invece per crollare sul peso delle sue stesse ambizioni. Ben lontano dal riprodurre le atmosfere e la tensione di quel capolavoro del genere horror sci-fi che è Dead Space, l’opera prima di Striking Distance Studios si rivela un prodotto che non riesce a dare forma efficacemente alle atmosfere e a convincere fino in fondo, complice anche la presenza di un comparto narrativo privo di mordente. A fare da contraltare, però, a tutti questi elementi la presenza di un comparto tecnico a dir poco sbalorditivo e di un combat system assolutamente solido e appagante che mescola scontri corpo a corpo allo shooting o all’uso del guanto gravitazionale per regalarci un action a tinte horror estremamente piacevole da giocare, soprattutto con Dualsense alla mano.”

Il Contagion Bundle di The Callisto Protocol è disponibile nel Season Pass del gioco, in vendita al prezzo di 28,49 euro presso gli store digitali. Il season Pass includerà anche il Riot Bundle e lo Story DLC che arriveranno rispettivamente in primavera ed in estate.