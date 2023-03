The Callisto Protocol: annunciata la data di uscita del DLC Contagion

Striking Distance ha annunciato la data d’uscita del Contagion Bundle di The Callisto Protocol, uno dei DLC inclusi nel Season Pass del gioco. Il contenuto sarà disponibile a partire da martedì 14 marzo per PC e console.

Death is only the beginning when the #ContagionBundle arrives on March 14. Are you prepared for the all-new Contagion Mode? Time is ticking ⏱️ pic.twitter.com/KWH8QJstk0 — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) March 9, 2023

In sostanza, il DLC in questione introduce una nuova modalità chiamata appunto Contagion pensata per offrire ai giocatori un maggiore livello di sfida. Questa modalità, infatti, riduce le munizioni per le armi e i kit medici che possono essere recuperati esplorando gli oscuri corridoi della Black Iron, introducendo anche il permadeath in causa di game over.

Ma non è tutto: questo nuovo contenuto aggiuntivo introdurrà, infine, anche 14 nuove animazioni per la morte di Jacob e la Watchtower Skin Collection, che include una nuova tuta e una selezione di oggetti con cui personalizzare ulteriormente il nostro alter-ego.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Callisto Protocol è l’horror in salsa sci-fi di Glen Schofield, l’autore di Dead Space. Il gioco racconta la storia di Jacob Lee, un detenuto della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove. Nel gioco, potremo combattere i nemici che infestano la prigione sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo.

Il Contagion Bundle di The Callisto Protocol, invece, è disponibile nel Season Pass del gioco, in vendita al prezzo di 28,49 euro presso gli store digitali. Il season Pass includerà anche il Riot Bundle e lo Story DLC che arriveranno rispettivamente in primavera ed in estate.