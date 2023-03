Mafia 4 sarebbe ancora in pre-produzione, stando ad alcuni annunci di lavoro

Mafia 4 sarebbe ancora in fase di pre-produzione. A suggerirlo è un annuncio di lavoro pubblicato su Linkedin da Hangar 13 che fa riferimento proprio ad un titolo “non ancora annunciato in Unreal Engine 5”.

Hangar 13 sta cercando un programmatore di strumenti molto motivato che voglia prendere parte a un ambiente di lavoro creativo”, si legge in un annuncio che cerca Tools Engineer, ovvero personale addetto alla “creazione e mantenimento di strumenti per un gioco multipiattaforma non annunciato in Unreal Engine 5 attualmente in pre-produzione”

Alcuni mesi fa, 2K Games ha annunciato che un nuovo capitolo di Mafia è ufficialmente in sviluppo. Non abbiamo ancora molti dettagli al riguardo e non sappiamo effettivamente se si tratti del quarto capitolo o di una sorta di reboot o rifacimento. Secondo alcuni leak, Hasngar 13 sarebbe effettivamente al lavoro su un Mafia 4 ambientato in Sicilia. Il gioco dovrebbe essere una sorta di prequel che racconterà le origini della famiglia di Don Salieri, il boss per cui lavorava anche Tommy Angelo, il protagonista del primo capitolo della serie.

Ovviamente, queste restano pure e semplici indiscrezioni. Per saperne di più dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte di 2K. Dall’annuncio pubblicato su Linkedin è abbastanza evidente che il gioco i questione sia proprio il nuovo capitolo di Mafia, quindi è probabile che per ricevere notizie al riguardo dovremo attendere ancora un bel po’.