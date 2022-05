Mafia 4 sarà un prequel ambientato in Sicilia, secondo alcune indiscrezioni

Mafia 4 sarà un prequel e sarà ambientato in Sicilia. A dichiararlo è stato Nick Baker durante l’ultimo episodio del podcast XboxEra. Il conduttore e noto insider ha riferito che avrebbe ricevuto diverse informazioni sul titolo attualmente in sviluppo presso Hangar 13 e che il gioco racconterà le origini della famiglia di Don Salieri, il boss per cui lavorava anche Tommy Angelo, il protagonista del primo capitolo della serie.

Baker ha poi continuato rivelando alcuni dettagli sulla trama del gioco: il prossimo capitolo della serie Mafia sarà ambientato in Sicilia a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo (intorno al 1900). La storia dovrebbe raccontare l’ascesa della famiglia Salieri prima dell’arrivo a Lost Heaven, l’ambientazione del primo capitolo, e il protagonista sarà un gangster al soldo di Don Salieri. Baker ha poi aggiunto che il titolo non si distanzierà molto graficamente dallo stile dei precedenti capitoli.

Come sempre, vi ricordiamo di prendere tali informazioni come semplici indiscrezioni, per quanto Baker si sia rivelato più volte come fonte attendibile. Sappiamo però che di recente era già trapelata l’indiscrezione dell’esistenza di un nuovo capitolo della serie tutto italiano. Al momento è impossibile dirlo con certezza: Mafia 4 si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo e per ricevere informazioni ufficiali in merito dovremo attendere ancora un bel po’.

The XboxEra Podcast | Live | Episode 109 – “The Xbox Podcast Universe” (youtube.com)