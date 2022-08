Mafia: il nuovo capitolo è ufficialmente in sviluppo

2k Games ha annunciato che il nuovo capitolo della serie Mafia è entrato ufficialmente in sviluppo presso il team Hangar 13. Al termine di una lunga intervista, rilasciata in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario della serie, il team di sviluppo ha confermato di star lavorando su un nuovo episodio. Questo è quanto riferito dal Direttore Generale Roman Hladík al termine dell’intervista sul sito ufficiale di Mafia:

Sono felice di confermare che abbiamo iniziato un nuovissimo progetto riguardante Mafia! Anche avremo bisogno di alcuni anni e per adesso non possiamo dire altro, siamo davvero entusiasti all’idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori.

Work has started on an all-new Mafia project Before we dive into the future, please join us with a trip down memory lane in Mafia's 20-year history 🚕 #Mafia20 ➡️ https://t.co/VxW48hExpV pic.twitter.com/dcgF2igEAb — 2K (@2K) August 29, 2022

Non ci sono dunque ancora dettagli al riguardo, né è stato ancora svelato il nome del nuovo progetto legato alla serie. Negli ultimi mesi si è parlato tanto di un possibile Mafia 4 ambientato in Sicilia. A dichiararlo era stato Nick Baker durante un episodio del podcast XboxEra. Secondo il conduttore, il gioco sarà un prequel e racconterà le origini della famiglia di Don Salieri, il boss per cui lavorava anche Tommy Angelo, il protagonista del primo capitolo della serie.

Per scoprire se il progetto in questione corrisponde a Mafia 4 e se quanto dichiarato da Nick Baker corrisponde al vero, dovremo attendere ancora un bel po’. Intanto, ciò che è certo è che la serie Mafia è destinata a proseguire.