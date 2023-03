Resident Evil 4: tutte le novità sull’atteso remake di Capcom

Facciamo il punto sui nuovi dettagli emersi in questi giorni su Resident Evil 4, l'atteso remake di Capcom in arrivo il prossimo 24 marzo 2023.

L’uscita dell’attesissimo rifacimento dell’iconico capitolo della saga horror di Capcom è ormai alle porte e, dopo la pubblicazione degli ultimi video di gameplay, continua a crescere la curiosità su quello che resta ad oggi uno dei titoli più attesi di questo 2023. Proprio ieri è scaduto un embargo importante sul gioco che ci ha permesso di scoprire diversi nuovi dettagli sull’atteso remake di Capcom. Facciamo il punto su quanto emerso e scopriamo tutte le novità su Resident Evil 4 Remake, riassumendo tutte le informazioni provenienti dalle recenti interviste e dai dettagli condivisi dalla stampa.

Tra fedeltà e innovazione

Come sappiamo, il remake di Resident Evil 4 punta a rifinire e ad espandere il materiale originale con tutta una serie di interventi significativi volti a modernizzare l’esperienza di gioco. Dai video di gameplay messi a disposizione della stampa sono emersi diversi dettagli che mettono ulteriormente l’accento sulla portata del restyling targato Capcom ad iniziare proprio dalle modifiche sul piano ludico.

In generale sono state aumentate le possibilità di interazione con lo scenario, anche al fine di spingere l’elemento esplorativo.

In generale sono state aumentate le possibilità di interazione con lo scenario, anche al fine di spingere l’elemento esplorativo.Alcuni dettagli suggeriscono la presenza di ambientazioni più estese rispetto a quelle viste nell’originale, il che che ci porta a pensare che magari avremo a che fare con mappe molto più grandi e ricche di bivi come quelle viste in Resident Evil Village. Del resto, durante le recenti interviste, il team ha confermato proprio che il gioco “sarà più grande e più aperto dell’originale”

Una delle novità più corpose, però, è rappresentata dalle nuove abilità che Leon potrà sfruttare in combattimento. Il protagonista, infatti, non solo potrà eliminare silenziosamente i nemici tramite l’utilizzo del coltello, ma sarà in grado anche di parare i colpi ed eventualmente sferrare potenti contrattacchi. Dai nuovi video, inoltre, è possibile finalmente avere un’idea più precisa su quello che sarà il valore della parata in combattimento. La parata, infatti, sembra funzionare non solo sugli attacchi corpo a corpo, ma anche su attacchi ben più atipici come quelli effettuati ad una certa distanza, ad esempio. Inoltre, come confermato nei mesi scorsi da Capcom, questo nuovo rifacimento abbandonerà i QTE in favore dell’introduzione di meccaniche più moderne e dinamiche.

Leon può ancora aggredire i nemici con pugni, calci rotanti o effettuando dei coreografici attacchi, ma si tratta di azioni che potranno essere effettuate solo in specifiche circostanze ed in momenti in cui il nemico si trova in uno stato di stordimento temporaneo per subire l’azione speciale. Inoltre, come dicevamo, stavolta Leon potrà anche contare sull’utilizzo del coltello, un’arma che avrà maggiore utilità rispetto a quanto visto in passato e che potrà essere sfruttato anche per dare il colpo di grazia ai nemici.

La novità sostanziale di questa nuova versione di Resident Evil 4, però, resta proprio la nuova Ashley

La novità sostanziale di questa nuova versione di Resident Evil 4, però, resta proprio la nuova Ashley: la ragazza si presenta ora completamente rinnovata sotto ogni punto di vista. Adesso Ashley non solo si presenta più strutturata e credibile nelle reazioni, ma risponde anche agli ordini impartiti da Leon, cosa che rende il suo salvataggio meno tedioso rispetto al passato. Ora, il giocatore potrà dunque tenerla vicino a sé oppure più distante, a seconda delle circostanze ma non sarà possibile ordinarle di fermarsi in uno specifico punto come accadeva nel gioco originale, lasciandola magari in un posto sicuro.

Anche liberarla dai ganados che cercano di portarla via durante gli scontri, inoltre, è diventato più facile, tanto che è possibile persino utilizzare il coltello in corpo a corpo oltre che sparare. Questo tipo di evoluzione sembrerebbe esser stato applicato anche al personaggio di Luis, che avrà quasi sicuramente un ruolo più centrale in questo remake, ma purtroppo non abbiamo ancora delle info più specifiche al riguardo.

Infine, vanno segnalate anche alcune aggiunte che riguardano il negozio, che resta pressoché invariato, tranne che per l’introduzione di potenziamenti a più livelli delle armi vicini a quelli visti in Village e per la presenza di missioni secondarie .Anche stavolta sarà possibile vendere oggetti preziosi sparsi per le mappe e acquistare armi o potenziamenti più costosi.

Ovviamente, per valutare la portata dell’operazione di Capcom, dovremo attendere una prova con pad alla mano. Ma per ora, quanto promesso dalla casa di Osaka ci porta a credere che anche stavolta il team si stia muovendo nella direzione giusta dandoci l’opportunità di immergerci nuovamente in un’esperienza familiare ma al contempo del tutto rinnovata, in perfetta continuità con quanto fatto con i precedenti capitoli.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake tornerà a mostrarsi in occasione del Capcom Spotlight del 9 marzo. Probabilmente avremo modo di vedere nuovi video di gameplay e assistere con grande probabilità al lancio della demo speciale menzionata durante lo State of Play.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC.