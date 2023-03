Resident Evil 4, nuovi video di gameplay per l’atteso remake

Resident Evil 4 è tornato a mostrarsi in una serie di nuovi video di gameplay che ci permettono di vedere nuovamente il titolo in azione. I filmati, che trovate qui sotto, mostrano alcune sequenze di gameplay in cui vediamo Leon alle prese con diversi nemici.

Come potete vedere, i video mettono in luce non solo le migliorie sia sul piano grafico ma anche ludico. Ad esempio, vediamo che durante i combattimenti sono scomparsi i Quick Time Event in favore di un maggiore dinamismo d’azione. Inoltre, adesso Leon, potrà anche attaccare furtivamente i nemici sfruttando il coltello per fornire al giocatore maggiori possibilità di approccio durante gli scontri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake tornerà a mostrarsi in occasione del Capcom Spotlight del 9 marzo. Probabilmente avremo modo di vedere nuovi video di gameplay e assistere con grande probabilità al lancio della demo speciale menzionata durante lo State of Play.

Il gioco è il rifacimento dell’apprezzato quarto capitolo della serie di Resident Evil. Il gioco ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato l’obiettivo del remake resta solo quello di svecchiare le meccaniche, restando ovviamente fedele al materiale originale.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.