Resident Evil 4 Remake: nuovo trailer dallo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera Resident Evil 4 Remake è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare nuovamente uno sguardo al gioco mostrando anche diverse sequenze d’azione. Inoltre, Capcom fa sapere che una demo speciale del gioco è in arrivo.

Tra i giochi più attesi del 2023, Resident Evil 4 Remake ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato che il remake punta a svecchiare solo le meccaniche, restando sempre fedele al materiale originale.

Per chi non lo sapesse, la storia di Resident Evil 4 si svolge sei anni dopo gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 ai quali Leon S. Kennedy è sopravvissuto. Divenuto un agente sotto gli ordini del presidente degli Stati Uniti, Leon viene inviato in un villaggio spagnolo per salvare Ashley, la figlia del presidente, rapita da un misterioso gruppo.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.