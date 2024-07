Per un pugno di dollari, il classico western di Sergio Leone avrà una versione remake. Ecco i dettagli.

Un film classico simbolo del cinema western a livello mondiale avrà un remake: si tratta di Per un pugno di dollari, il cult di Sergio Leone, che sarà curato nella nuova produzione da Gianni Nunnari.

L’operazione che vedrà coinvolti anche Simon Horsman con Euro Gang Entertainment ed Enzo Sisti. Nel progetto ci sarà anche casa di produzione originale del lungometraggio, la Jolly Film.

Enzo Sisti ha dichiarato sul remake di Per un pugno di dollari:

Ho il piacere di annunciare questa collaborazione con Gianni Nunnari e con Simon Horsman. Assieme lavoreremo al remake di questo classico del cinema, capace di creare un sottogenere che ha dato vita al del western europeo. Sono stati realizzati più di 500 lungometraggi grazie al film capolavoro di Sergio Leone.

Certo non sarà un’impresa semplice quella di realizzare un film all’altezza del cult di Sergio Leone. Per un pugno di dollari è un titolo che è stato realizzato nel 1964, e che è a sua volta remake non dichiarato di un altro capolavoro della cinematografia: si tratta de La sfida del Samurai di Akira Kurosawa.

Per la produzione del nuovo titolo non sono stati annunciati regista, sceneggiatori e nomi del cast. Il progetto è alle sue prime fasi di lavorazione.

I remake dei classici western

Negli anni altri classici western hanno avuto delle riproposizioni: tra questi ci sta I magnifici Sette, che nello scorso decennio ha avuto un remake che contava tra i suoi protagonisti anche Denzel Washington e Chris Pratt.

Anche in questo caso il western deve pagare un tributo ad Akira Kurosawa, considerando che I magnifici sette è un rifacimento de I Sette samurai.