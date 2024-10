Nonostante l’agenzia spaziale sia costituita da alcuni dei migliori ingegneri e scienziati, la NASA ha ancora qualche problema da risolvere. E, poiché l’agenzia governativa desidera aiuto, è pronta a pagare. Quanto? Beh, una bella somma. La NASA è disposta ad offrire 3 milioni di dollari a chiunque possa aiutarla a risolvere uno dei più grandi problemi che si aspetta di dover affrontare, mentre continua a progettare la nostra presenza nel cosmo.

Con il ritorno sulla Luna fissato per il 2026, la NASA non si sta concentrando solo su come portare gli astronauti a camminare di nuovo sul suolo lunare, ma anche su come farli vivere in modo sostenibile durante le missioni. Per farlo, ha lanciato la LunaRecycle Challenge, una competizione globale che vedrà vincitore chi riuscirà a risolvere uno dei problemi chiave dello spazio: il riciclo dei rifiuti.

La sfida: “Come riciclare i rifiuti nello spazio?”

Le future missioni spaziali, come quelle del programma Artemis, richiederanno una gestione dei rifiuti più efficiente. Meno materiali dovranno essere riportati sulla Terra, e ciò significa che la NASA è alla ricerca di nuove tecnologie e approcci per gestire i rifiuti solidi nello spazio. La LunaRecycle Challenge non solo mira a trovare soluzioni per il contesto spaziale, ma ha anche l’obiettivo di ispirare innovazioni utili per migliorare il riciclo qui sulla Terra.

Come funziona la competizione?

La sfida si svolge in due fasi. Nella Fase 1, la NASA ha fornito uno Scenario di Missione per un viaggio ipotetico di 365 giorni e i partecipanti sono chiamati a progettare soluzioni basate sulla situazione proposta dall’agenzia. La scadenza per inviare le proposte è fissata per il 31 marzo 2025, con l’annuncio dei vincitori previsto per maggio dello stesso anno. Nella Fase 2, i team selezionati dovranno costruire prototipi funzionanti delle loro soluzioni. Anche chi non ha partecipato alla prima fase potrà competere alla Fase 2.

Oltre lo spazio: il futuro della sostenibilità

L’obiettivo della NASA non è solo risolvere un problema pratico per le missioni lunari, ma stimolare l’innovazione nell’intero settore del riciclo. Infatti, il riciclo dei rifiuti nello spazio è una di quelle problematiche che, se risolta, potrebbe cambiare il nostro approccio alla vita nello spazio e migliorare la gestione delle risorse anche qui sulla Terra. Questa sfida non è solo un’occasione per partecipare a un’impresa spaziale storica, che coinvolge anche persone non propriamente addette ai lavori, ma rappresenta anche un’opportunità per allargare i confini della sostenibilità.

Cob l più rosee previsioni, tutto questo potrebbe portare a tecnologie che ridurranno le emissioni tossiche e che miglioreranno l’efficienza dei processi di riciclo, con applicazioni dirette nelle comunità di tutto il mondo. Il futuro della tecnologia non è solo questione di innovazione, ma un equilibrio tra esplorazione e conservazione, e la LunaRecycle Challenge potrebbe essere il primo passo verso questa visione globale.