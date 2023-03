Nothing Smart Speaker (1): online il render di un presunto nuovo device

In rete spunta il presunto render di un nuovo interessante prodotto della NOTHING: sarà uno speaker dal design molto accattivante.

Nothing mantiene la promessa. La nuova azienda di Carl Pei non vuole limitarsi a produrre smartphone e auricolari wireless. In rete spunta il presunto render di un nuovo interessante prodotto: sarà uno speaker che manterrà il design caratteristico visto sugli altri prodotti del brand, a partire dall’iconico design semi-trasparente.

Il nome ufficiale del prodotto non è ancora noto, ma secondo 91mobiles, che ha anche ottenuto e diffuso il render, potrebbe chiamarsi Nothing Smart Speaker (1). Il fatto che il nome menzioni la parola Smart lascia intendere che il prodotto, oltre ad avere connettività Bluetooth, possa anche supportare nativamente Alexa o l’Assistente di Google.

La fonte del render è Kuba Wojciechowski, che lo ha fornito al sito specializzato 91mobiles. Nothing non ha ancora annunciato ufficialmente il prodotto.

Il design dello speaker è innovativo ed è caratterizzato dalla presenza di diversi tasti, tra cui uno di colore rosso. Troviamo due vani di colore nero che ospiteranno gli altoparlanti, mentre in basso troviamo quello che sembra un sub-woofer.

Non è l’unica novità a cui sta lavorando Nothing. In occasione del MWC 2023, l’azienda ha confermato di star lavorando anche al nuovo Nothing Phone (2): verrà presentato in estate e sappiamo già che sarà equipaggiato con un chipset della serie Snapdragon Gen 8.