Il Nothing Phone (2) avrà uno Snadpragon serie 8: sarà un flaghsip killer?

È ufficiale: il Nothing Phone (2) sarà equipaggiato con un chipset Snapdragon della serie 8. La notizia arriva direttamente dall’azienda. Sarà il prossimo flagship killer del mercato Android?

Il primo smartphone della Nothing, il Nothing Phone (1), si era già fatto notare per alcune caratteristiche decisamente uniche, a partire da un design senza eguali ed estremamente ricercato e per un’esperienza Android “pura”, senza fronzoli inutili.

Tuttavia, non senza lasciare delusi chi si aspettava qualcosa di più, il Nothing Phone (1) non era esattamente un top di gamma, né tantomeno uno smartphone che potremmo definire un flagship killer. La scheda tecnica lasciava un pochino a desiderare sotto molti fronti.

La buona notizia è che le cose cambieranno completamente con la prossima generazione dello smartphone, in uscita nel corso di quest’anno. Carl Pei ha confermato che il Nothing Phone (2) sarà equipaggiato con tutto il necessario per competere ad armi pari con i rappresentanti della fascia medio-alta del mercato.

Nothing ha confermato che il Nothing Phone (2) avrà un processore Snapdragon della serie 8. Non sappiamo se si tratti proprio del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2, o se al contrario l’azienda opterà sul Gen 1+ (comunque un chipset estremamente potente).

È molto difficile che il prossimo telefono della Nothing si discosti più tanto dalla fascia di prezzo della generazione attualmente in commercio. Ma, proprio per questo motivo, un Nothing Phone (2) con Snapdragon Serie 8 sotto i 600€ potrebbe mettere in seria difficoltà più di qualche top di gamma. Insomma, si tratterebbe di quel flagship killer che molti speravano di vedere nel primo Nothing Phone.

Ad ogni modo, bisognerà aspettare ancora qualche mese. Secondo gli analisti, è molto probabile che il Nothing Phone (2) uscirà verso luglio.